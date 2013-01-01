ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе в регионах России появилось несколько новых уникальных производств, продукция которых не имеет аналогов на российском рынке и ни в чем не уступает продукции мирового уровня . Так в Курганской области создали специальную полистирольную пленку, использовать которую можно как для упаковки пищевых продуктов, так и для изготовления различных пластиковых форм. При этом на новом производстве появилось более 90 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В Краснодарском крае первыми в России начали производить полезные напитки на растительной основе. А в Кемеровском индустриальном парке «Западный», благодаря усилию властей по его модернизации, получить работу смогут порядка 270 жителей региона.
1. В Курганской области наладили производство полистирольной пленки, аналогов которого нет в России
2. Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани
3. В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от скопившегося металлолома
4. В Кемеровском индустриальном парке «Западный» будет создано порядка 270 новых рабочих мест
5. Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
6. Формулу первого отечественного антибиотика восстановили в Кировской области
7. Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
8. В Хабаровском крае продолжается поддержка развития оленеводства
9. Новое производство отливок из высокопрочного чугуна и стали мирового уровня открыли в Липецкой области
10. В Татарстане вновь начал работу крупный животноводческий комплекс после модернизации
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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