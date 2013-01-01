Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 МАР, 10:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 МАР, 10:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места

Мар 21
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России появилось несколько новых уникальных производств, продукция которых не имеет аналогов на российском рынке и ни в чем не уступает продукции мирового уровня . Так в Курганской области создали специальную полистирольную пленку, использовать которую можно как для упаковки пищевых продуктов, так и для изготовления различных пластиковых форм. При этом на новом производстве появилось более 90 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В Краснодарском крае первыми в России начали производить полезные напитки на растительной основе. А в Кемеровском индустриальном парке «Западный», благодаря усилию властей по его модернизации, получить работу смогут порядка 270 жителей региона.

1. В Курганской области наладили производство полистирольной пленки, аналогов которого нет в России

2. Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани

3. В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от скопившегося металлолома

4. В Кемеровском индустриальном парке «Западный» будет создано порядка 270 новых рабочих мест

5. Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми

6. Формулу первого отечественного антибиотика восстановили в Кировской области

7. Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области

8. В Хабаровском крае продолжается поддержка развития оленеводства

9. Новое производство отливок из высокопрочного чугуна и стали мирового уровня открыли в Липецкой области

10. В Татарстане вновь начал работу крупный животноводческий комплекс после модернизации

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
18 Мар:
17 Мар:
16 Мар:
Вне округа (Федерация):
15 Мар:
10 Мар:
9 Мар:
РОССИЯ:
19 Мар:
19 Мар:
18 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей

Олигархи попросили у Путина льготы на триллион рублей
Экономика

«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ

«Атака на доходы граждан и правительство». Дерипаска раскритиковал решение ЦБ
Экономика 2

«Под матрасами» россиян нашли почти 3 трлн рублей

«Под матрасами» россиян нашли почти 3 трлн рублей
Экономика 2

Набиуллина: Цены растут из-за избытка денег у россиян

Набиуллина: Цены растут из-за избытка денег у россиян
Экономика 55

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места

ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места

Новый ледовый дворец появился в Башкортостане

Новый ледовый дворец появился в Башкортостане

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

08:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19 МАР, 20:10 Новый ледовый дворец появился в Башкортостане Новый ледовый дворец появился в Башкортостане
19 МАР, 17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
17 МАР, 17:54 В Кировской области представили первый отечественный антибиотик В Кировской области представили первый отечественный антибиотик
17 МАР, 17:02 Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter