ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и новые рабочие места



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России появилось несколько новых уникальных производств, продукция которых не имеет аналогов на российском рынке и ни в чем не уступает продукции мирового уровня . Так в Курганской области создали специальную полистирольную пленку, использовать которую можно как для упаковки пищевых продуктов, так и для изготовления различных пластиковых форм. При этом на новом производстве появилось более 90 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В Краснодарском крае первыми в России начали производить полезные напитки на растительной основе. А в Кемеровском индустриальном парке «Западный», благодаря усилию властей по его модернизации, получить работу смогут порядка 270 жителей региона.

1. В Курганской области наладили производство полистирольной пленки, аналогов которого нет в России

2. Первое в России производство напитков на растительной основе создали на Кубани

3. В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от скопившегося металлолома

4. В Кемеровском индустриальном парке «Западный» будет создано порядка 270 новых рабочих мест

5. Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми

6. Формулу первого отечественного антибиотика восстановили в Кировской области

7. Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области

8. В Хабаровском крае продолжается поддержка развития оленеводства

9. Новое производство отливок из высокопрочного чугуна и стали мирового уровня открыли в Липецкой области

10. В Татарстане вновь начал работу крупный животноводческий комплекс после модернизации

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»