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Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области

Мар 17
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области


Омская область является одним из лидеров по строительству мусоросортировочных комплексов. В регионе открылось уже второе предприятие, занимающееся обработкой ТКО. Это поможет отсортировать порядка 400 тыс. тонн мусора в год и даст работу 300 жителям области.

В Омской области состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию второго мусоросортировочного комплекса региона. Комплекс по обработке бытовых отходов (МСК-2) расположен в Ленинском административном округе города Омска и считается одним из лучших производств по промышленной сортировке мусора в нашей стране.

Общая площадь нового комплекса разделена на 6 производственных участков, на каждом из которых установлены конвейерные линии и необходимое оборудование для прессования. Причем все производственные площадки управляются единой автоматической системой. Завод может обрабатывать до 12 видов отходов, включая черный металл, стекло, картон, бумагу, пластик и т.д. Для расширения ассортимента сортировочного мусора вместе с отечественным оборудованием в комплексе установлены итальянские и немецкие сепараторы и накопители.

Завод сможет сортировать до 200 тыс. тонн ТКО за год. По словам заместителя Председателя Правительства Омской области Дмитрия Ушакова, открытие МСК-2, совместно с МСК-1, позволит проводить обработку более 400 тыс. тонн ТКО в год, создаст в регионе порядка 300 высокооплачиваемых рабочих мест и увеличит количество перерабатываемых отходов, тем более, что вторсырье впоследствии используется на других предприятиях при производстве товаров народного потребления.



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