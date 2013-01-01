Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми



Пермские ученые нашли новый способ повысить долговечность зубных протезов, тем самым увеличивая их срок эксплуатации и повышая качество жизни пациентов. Речь идет об усовершенствовании конструкции протеза с использованием специального стекловолокна.

В рамках выделенного Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) гранта, а также при поддержке Правительства Пермского края ученые Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), совместно с исследователями из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е.А. Вагнера, разработали новый способ укрепить зубные протезы. С помощью новой разработки ученые смогли увеличить срок службы изделия и сделать его более легким, что в значительной степени облегчает использование протезов повышая качество жизни пациентов.

Зубные протезы изготавливаются из акриловой пластмассы на основе полиметилметакрилата, а для увеличения прочности изделия его укрепляют с помощью металлического каркаса. Тем не менее металл не прочно сцепляется с пластмассой, что приводит к образованию сколов и микротрещин на готовом изделии. Также протез становится слишком тяжелым и не обеспечивает надежное крепление на верхней челюсти.

Теперь ученые создали специальный каркас из легкого и сверхпрочного стекловолокна Trinia, структура которого схожа с пластмассой. По информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Пермской области, проведенные специалистами тесты подтвердили прочность и надежность новой конструкции. Так, протез, укрепленный стекловолокном Trinia на 77,7 % прочнее, чем изделие из пластмассы без каких-либо добавок, и на 55,7 % прочнее чем протез с металлическим каркасом. При этом стойкость к возникновению трещин повысилась в 2 раза, по сравнению с аналогами.