Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
Пермские ученые нашли новый способ повысить долговечность зубных протезов, тем самым увеличивая их срок эксплуатации и повышая качество жизни пациентов. Речь идет об усовершенствовании конструкции протеза с использованием специального стекловолокна.
Зубные протезы изготавливаются из акриловой пластмассы на основе полиметилметакрилата, а для увеличения прочности изделия его укрепляют с помощью металлического каркаса. Тем не менее металл не прочно сцепляется с пластмассой, что приводит к образованию сколов и микротрещин на готовом изделии. Также протез становится слишком тяжелым и не обеспечивает надежное крепление на верхней челюсти.
Теперь ученые создали специальный каркас из легкого и сверхпрочного стекловолокна Trinia, структура которого схожа с пластмассой. По информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Пермской области, проведенные специалистами тесты подтвердили прочность и надежность новой конструкции. Так, протез, укрепленный стекловолокном Trinia на 77,7 % прочнее, чем изделие из пластмассы без каких-либо добавок, и на 55,7 % прочнее чем протез с металлическим каркасом. При этом стойкость к возникновению трещин повысилась в 2 раза, по сравнению с аналогами.
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