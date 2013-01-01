В Кировской области представили первый отечественный антибиотик



Первый в истории отечественный антибиотик был произведен в Кировской области, но технология его производства была утрачена. Теперь специалисты «Кибиха» смогли воспроизвести субстанцию, что позволит, взяв ее за основу, производить широкий спектр лекарственных препаратов.

Специалисты биохимического завода ООО «Кибих», расположенного в поселке Восточном Омутнинского района Кировской области, провели презентацию первого российского антибиотика. Речь идет о восстановленной формуле первого в истории отечественного антибиотика, технология изготовления которого была утеряна много лет назад. Кировские ученые смогли воссоздать препарат, представляющий собой полипептидную антибиотическую фармацевтическую субстанцию. Взяв ее за основу, можно создавать широкий спектр антибиотиков для лечения многих болезней.

Так, новый препарат можно использовать для лечения гнойных и воспалительных инфекций кожи и мягких тканей, язв и пролежней, воспалительных заболеваний уха и горла, стоматитов, конъюнктивитов, воспаления костного мозга и прилегающей костной ткани, а также еще большого спектра болезней. Субстанцию можно применять и для лечения ожогов и в качестве антисептика. При этом ученые отмечают, что их препарат произведен биологическим путем. Это значительно снижает побочные эффекты, оказываемые на организм и обеспечивает большую эффективность лечения. К тому же препарат не вызывает привыкания.

По данным пресс-центра Правительства Кировской области, в открытие новой производственной линии было вложено более 500 млн рублей, а объем реализации препарата, по ожиданиям руководства завода, превысит 4 млрд рублей. Известно, что уже нашелся заказчик на первую партию нового российского антибиотика, так что через несколько месяцев препарат может появиться в розничной сети аптек.