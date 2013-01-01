В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства



В Хабаровском крае продолжается программа поддержки развития оленеводства. В настоящее время в регионе насчитывается более 4,5 тыс. особей северного оленя. А наибольшее их поголовье содержится в Охотском районе.

Власти Хабаровского края продолжают оказывать помощь оленеводам региона. В этом году по линии Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности планируется предоставить порядка 1,4 млн рублей, которые будут использованы на поддержку и увеличение количества северных оленей в крае.

Государственные субсидии уйдут оленеводам трех северных районов края: Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского. Учитывая, что денежные средства выделяются с целью поддержать развитие оленеводства, их необходимо использовать только на покрытие расходов, связанных с приобретением и запасами корма, увеличением поголовья северных оленей, а также покупкой необходимых медицинских препаратов, техники, запчастей, ГСМ и др.

Как сообщили в Минсельхозе региона пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на поддержку властей могут рассчитывать сельскохозяйственные кооперативы и общины, крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства. Причем поддержка осуществляется как из бюджета края, так и из бюджета муниципального образования: краевой бюджет предоставляет 70% средств, а 30% выделяются из районных бюджетов.

В настоящее время количество северных оленей в Хабаровском крае достигает 4534 особей. В основном, северным оленеводством занимаются жители Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, но лидером среди них, содержащим наибольшее поголовье северных оленей, выступает Охотский район.