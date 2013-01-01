Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области
Завод «Курганприбор» открыл новое производство, аналогов которого нет в нашей стране. Речь идет о промышленном производстве двуосно-ориентированной полистирольной пленки. Причем производство не только ориентировано на импортозамещение, но также высокоэкологично, так как не имеет отходов.
Полистирольная пленка используется в разных областях промышленности: от упаковочной продукции для пищевых продуктов до изготовления пластиковых форм. Причем новое производство не наносит вреда окружающей среде и является экологически чистым, так как не производит мусора, а произведенная продукция может подвергаться процессу переработки бессчетное количество раз.
Как сообщил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который присутствовал на церемонии открытия новой промышленной линии, на создание нового производства было затрачено более 1 млрд рублей, а 750 млн рублей из них выделил в качестве займа Фонд развития промышленности. По информации пресс-службы Губернатора Курганской области, в будущем завод планирует открыть вторую производственную линию по выпуску полистирольной пленки.
А 18 марта в Конгресс-центре ТПП России состоится Презентация Курганской области. В ходе мероприятия губернатор и предприниматели расскажут о перспективах развития и ведения бизнеса в регионе. ТПП РФ приглашает всех желающих открыть для себя уникальный регион России - Курганскую область. Участие в событии - бесплатное, но количество участников ограничено. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://kurgan-event.tpprf.ru/?ts=1612965700
Более подробно о событии читайте в материале "Капитала страны": "Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона".
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