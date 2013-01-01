Новое производство, аналогов которому нет в России, открыли в Курганской области



Завод «Курганприбор» открыл новое производство, аналогов которого нет в нашей стране. Речь идет о промышленном производстве двуосно-ориентированной полистирольной пленки. Причем производство не только ориентировано на импортозамещение, но также высокоэкологично, так как не имеет отходов.

В Курганской области на заводе «Курганприбор» состоялась торжественная церемония открытия нового высокотехнологичного производства, аналогов которого нет в России. Так, на заводе запущена первая линия по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки. Запуск новой линии также является самым крупным проектом региона, благодаря которому у жителей области появилась возможность получить 90 высокооплачиваемых рабочих мест.

Полистирольная пленка используется в разных областях промышленности: от упаковочной продукции для пищевых продуктов до изготовления пластиковых форм. Причем новое производство не наносит вреда окружающей среде и является экологически чистым, так как не производит мусора, а произведенная продукция может подвергаться процессу переработки бессчетное количество раз.

Как сообщил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который присутствовал на церемонии открытия новой промышленной линии, на создание нового производства было затрачено более 1 млрд рублей, а 750 млн рублей из них выделил в качестве займа Фонд развития промышленности. По информации пресс-службы Губернатора Курганской области, в будущем завод планирует открыть вторую производственную линию по выпуску полистирольной пленки.

А 18 марта в Конгресс-центре ТПП России состоится Презентация Курганской области. В ходе мероприятия губернатор и предприниматели расскажут о перспективах развития и ведения бизнеса в регионе. ТПП РФ приглашает всех желающих открыть для себя уникальный регион России - Курганскую область. Участие в событии - бесплатное, но количество участников ограничено. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://kurgan-event.tpprf.ru/?ts=1612965700

Более подробно о событии читайте в материале "Капитала страны": "Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона".