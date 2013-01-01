В Липецке открыли новое литейное предприятие
Новое литейное производство появилось в Липецкой области. Компания «Корстэл» займется изготовлением отливок из высокопрочного чугуна и стали весом от 1 кг до 1 тонны. Причем мощность новой производственной линии достигает 1,2 тыс. т в год, а выпускаемые изделия не уступают мировым аналогам.
В Липецкой области состоялось открытие новой производственной линии ООО «Производственная компания «Корстэл». Новая производственная линия будет изготавливать отливки из высокопрочного чугуна и стали весом от 1 кг до 1 тонны методом фасонного литья в ХТС (холодно твердеющая смесь), что позволит производить продукцию различных форм и конфигураций для широкого спектра промышленных отраслей.
Так, выпускаемые на новом производстве изделия могут применяться при изготовлении различных частей механизмов и корпусов для оборудования, например, в электродвигателях, сельскохозяйственной техники или станках для обработки металла. Отливки подойдут для запорной арматуры, военной техники, нефтегазовых и энергетических установок. При этом качество выпускаемой продукции соответствует международным и не уступает зарубежным аналогам.
Согласно данным Инвестиционного портала Липецкой области, компания планирует увеличивать мощность производства и расширять рынки сбыта. В настоящее время специалисты компании проводят переговоры о поставках выпускаемой продукции с крупными машиностроительными компаниями России.
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