В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) подписало соглашение с компанией «Ресурс-ЧМ» на вывоз из Якутии более 3 млн т скопившегося металлолома, который наносит серьезный вред экологии Арктики.
В настоящее время компания получила все необходимые документы для начала деятельности в Арктической зоне. Также проведено разделение земли, с которой будет вывозиться бесхозный металл, на участки. Сначала компания займется тем ломом, который остался после закрытия старых промышленных предприятий, включая здания фабрик, механических мастерских, транспортных автохозяйств, объектов энергетики и горнопроходческого оборудования, а также остатки речных и морских судов.
Компания приступит к проведению работ уже в текущем году. Планируется, что работники предприятия будут собирать и накапливать металлолом для его дальнейшей транспортировки к местам переработки. Компания рассчитывает вывозить лом из Якутии речными и морскими судами. По данным, размещенным на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия), из региона будет вывезено более 3 млн т металлолома.
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