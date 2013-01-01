В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома



Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) подписало соглашение с компанией «Ресурс-ЧМ» на вывоз из Якутии более 3 млн т скопившегося металлолома, который наносит серьезный вред экологии Арктики.

Бесхозный металлолом, который, в основном, остался от промышленных предприятий в Заполярье, является серьезной проблемой для экосистемы Арктики. Только на территории Якутии скопилось более трех миллионов тонн лома черных и цветных металлов. Теперь власти региона заключили соглашение с компанией «Ресурс-ЧМ», вошедшей в резиденты Арктической зоны РФ, которая займется сбором и вывозом лома к местам его переработки.

В настоящее время компания получила все необходимые документы для начала деятельности в Арктической зоне. Также проведено разделение земли, с которой будет вывозиться бесхозный металл, на участки. Сначала компания займется тем ломом, который остался после закрытия старых промышленных предприятий, включая здания фабрик, механических мастерских, транспортных автохозяйств, объектов энергетики и горнопроходческого оборудования, а также остатки речных и морских судов.

Компания приступит к проведению работ уже в текущем году. Планируется, что работники предприятия будут собирать и накапливать металлолом для его дальнейшей транспортировки к местам переработки. Компания рассчитывает вывозить лом из Якутии речными и морскими судами. По данным, размещенным на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия), из региона будет вывезено более 3 млн т металлолома.