Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный»



Индустриальный парк «Западный», расположенный в Кемеровской области, готов принять новых резидентов. На территории парка проведены все необходимые работы по строительству инженерных сетей. Власти региона ожидают, что к 2024 году в «Западном» появятся порядка 10 компаний, которые создадут более 270 рабочих мест.

В Кемеровской области продолжается развитие индустриального парка «Западный» - площадки по комплексному управлению твердыми коммунальными отходами. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на строительство инженерных сетей для действующих и будущих резидентов было выделено порядка 258 млн рублей, всего же на проведение работ затратили 375 млн рублей.

В общей сложности в индустриальном парке появились 10,5 тыс. кв. м асфальтированных дорог, три электроподстанции общей мощностью 1,8 тыс. кВт, 1,5 км эстакады для наземных коммуникаций, а также строители проложили 9,5 км электрокабеля и 3,8 км канализации. Созданы новые емкости для питьевой воды, появились тепловые сети, паропровод и водопровод. Все построенные объекту начнут эксплуатироваться с 1 апреля 2021 года.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, которые приводит пресс-служба Правительства региона, проведенные работы помогут новым резидентам парка в самые сжатые сроки организовать работу своих компаний и максимально сосредоточиться на работе. При этом губернатор отметил, что к 2024 году ожидается вхождение в «Западный» десяти новых резидентов, которые создадут более 270 рабочих мест, а объем инвестиций в основной капитал достигнет 3 млрд рублей.