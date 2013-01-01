В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации



В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после проведенной модернизации. Было произведено техническое перевооружение фермы. Причем объем вложенных средств в модернизацию составил 1,2 млрд рублей.

Молочно-товарная ферма ООО «Камский бекон» в селе Балтаево Мензелинского района Татарстана открылась после серьезной модернизации. На предприятии появилось новое доильное оборудование на монорельсах, что позволило увеличить производительность труда персонала, и механизирован процесс приготовления корма. Теперь коровы получают сбалансированный монокорм, приготовление которого контролируется специальной программой. Общий объем средств, вложенных в модернизацию фермы, составил 1,2 млрд рублей.

Всего обновленная ферма рассчитана на содержание 780 фуражных коров. В настоящее время проводится закупка скота, причем нетелей голштинской породы привозят из Эстонии и Дании. Планируется, что молочно-товарная ферма достигнет максимальных показателей и заработает на полную мощность в 2023 году.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, руководство компании планирует построить еще одну молочную ферму, но уже в с.Коноваловка Мензелинского района. Новый комплекс будет рассчитан на содержание 6 тыс. коров, а его строительство планируется завершить к концу 2022 года.