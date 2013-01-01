ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В регионах России дали старт нескольким крупным проектам. Так, в Краснодарском крае приступили к строительству масштабного мультимодального транспортно-пересадочного узла, в Тюменской области начали строить единственный в нашей стране завод по производству малеинового ангидрида, а новые резиденты индустриального парка «Бобровский» Воронежской области начнут производить сыр, строить овощные теплицы и собирать сельхозтехнику.

Также власти регионов вплотную занялись развитием внутреннего туризма России. Например, в Чувашии обратили внимание на производственный туризм, чтобы показать россиянам достижения отечественных предприятий, а в Вологодской области подвели итоги и оценили перспективы развития зимнего тематического туризма, отметив увеличение количества посетителей Вотчины Деда Мороза.

1. На КМПО в Татарстане появится собственная газотурбинная энергоустановка

2. Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии

3. В Тюменской области началось строительство первого в России завода по производству малеинового ангидрида

4. Челябинские ученые создали сок и хлеб для лечения анемии

5. Калужская облатсь приглашает посетить уникальный музей леса в Козельске

6. В Воронежской области начнут собирать сельхозтехнику, изготавливать сыр и выращивать тепличные овощи

7. Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»

8. Более 77 тыс. туристов побывали у Деда Мороза в Вологодской области

9. Ленинградская область подготовила более миллиона роз к 8 Марта

10. В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России

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