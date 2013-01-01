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Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню

Мар 3
Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ
Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню


Производители цветов Ленинградской области подготовились к празднованию Международного женского дня. Более 1,5 млн тюльпанов и почти миллион роз направились в торговые сети навстречу покупателям.

К Международному женскому дню в Ленинградской области подготовили луковичные цветы, рассаду для озеленения и, конечно, розы. Шесть ведущих агропредприятий области направили в торговые сети более 1,5 млн тюльпанов и около миллиона роз разных сортов и расцветок.

Цветоводы региона специально увеличили количество выращиваемых цветов для того, чтобы закрыть возросший к праздничным дням спрос торговых сетей на свою продукцию. Растения выращивали в специальном закрытом грунте. По данным пресс-службы Правительства Ленинградской области, всего за прошедший год в регионе вырастили 33,6 млн роз, а в текущем году аграрии планируют обеспечить урожай в 35,2 млн роз.

Также к празднику увеличили и посадки овощей, уделяя особое внимание зеленым культурам, огурцам и томатам. Всего за прошедший год овощные тепличные комплексы смогли собрать порядка 31 тыс. т овощей, что превышает показатели за 2019 год 4%. При этом общая площадь зимних теплиц для выращивания овощей в 2020 году увеличилась на 10% и достигла 61,5 га.



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