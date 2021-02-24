Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии



АСИ приступило к развитию промышленного туризма в Чувашии, первым объектом которого стал Чебоксарский завод промышленных тракторов. По словам эксперта АСИ по промышленному туризму Сергея Рыжова, основная задача производственного туризма показать россиянам достижения отечественных предприятий, чтобы люди знали, что могут гордиться российской промышленностью.

Власти Чувашской Республики приняли решение развивать промышленный туризм. Агентство стратегических инициатив выбрало регион для реализации своего пилотного проекта по внедрению нового туристического направления - промышленного туризма. А Чебоксарский завод промышленных тракторов, который является флагманом отечественного тяжелого тракторостроения, выбран в качестве первого объекта для посещения туристами.

По информации пресс-службы Концерна «Тракторные заводы», опубликованной на официальном портале органов власти Чувашской Республики, представители АСИ разработали интересный маршрут для гостей и сами стали его первыми посетителями. Так, началом экскурсии выбрана выставочная музейная экспозиция, при посещении которой гости смогут больше узнать об истории завода, о развитии предприятия и его современных мощностях, о первых рабочих и появлении на свет первого произведенного заводом трактора Т-330, а также о местах эксплуатации современной техники завода.

Дальше участникам экскурсии продемонстрировали этапы производства тракторов, предназначенных для сельского хозяйства, и главный сборочный конвейер. А в завершении программы гости посмотрели знаменитое тракторное шоу, в ходе которого посетители смогли не только увидеть возможности продукции завода, но и самостоятельно убедиться в легкости управления выпускаемой техники, поучаствовав в тест-драйве бульдозеров ЧЕТРА.