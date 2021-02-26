Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»



Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) произвел сборку нижнего полукорпуса компенсатора давления, предназначенного для первого энергоблока АЭС «Аккую», которая строится на южном побережье Турции.

Компенсатор давления - имеет вид толстостенного сосуда. Он необходим для создания и поддержания давления в первом контуре реактора. Компенсатор давления размещается в реакторном зале АЭС и относится к ключевому оборудованию АЭС. Общая толщина стенки компенсатора составляет 160 мм, а его масса достигает 178 т. При этом внутренний объем аппарата равняется 79 кубометрам.

Всего АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока, мощность каждого из которых достигает 1200 МВт, а общая мощность составляет 4800 МВт. Расчетный срок начала ввода в эксплуатацию первого блока реактора назначен на 2023 год. Остальные реакторы будут начинать работу один за другим с интервалом в один год. По данным, размещенным на официальном сайте Республики Карелия, общее количество средств, вложенных в реализацию проекта, составляет порядка $22 млрд.

Атомная электростанция «Аккую» является совместным российско-турецким проектом. Объект строится на южном побережье Турции по российскому проекту, который соответствует всем мировым нормам и требованиям. Это первый проект в мире использующий особую модель BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Электростанцию начали строить 3 апреля 2018 года, а уже 8 апреля 2020 рабочие приступили к возведению второго энергоблока АЭС.