Уникальный музей леса работает в Козельске



В Козельском лесничестве, на месте бывшего Лесного института Калужской губернии, работает уникальный лесной музей. Гости музейного комплекса могут посетить три тематических зала и увидеть уникальную экспозицию природы Калужской области, убранство русской избы и узнать историю лесоводства России со времен правления Ивана Грозного.

Лесное хозяйство Козельского района Калужской области насчитывает более 220 лет и имеет богатую историю. Здесь было расположено второе в России лесное учебное заведение - Лесной институт. Однако он просуществовал только до 1811 года, выпустив 36 специалистов, после чего был переведен в Царскосельское лесное училище Санкт-Петербурга. Тем не менее обучение кадетов института не прошло бесследно. Учащиеся Иван Поганков и Александр Киреевский сумели закончить перевод с немецкого двух изданий: «Руководство для лесничих и любителей лесов» и «Руководство по ботанике».

Начиная с 2000 года в Козельске начал работу уникальный лесной музей. По данным пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, опубликованным на официальном портале органов власти региона, тематических лесных музеев в нашей стране не более десяти, что делает козельский музей самобытным и уникальным. Его создали, чтобы сохранить память о людях, внесших серьезный вклад в воспроизводство и охрану российских лесов.

Музей включает три зала. Историческая композиция представляет трудный путь, проделанный Россией на пути к званию лесной державы, ведя начало со времен правления Ивана Грозного и до наших дней. Во втором зале располагается яркая композиция «Времена года», представляющая природу Калужской области, а в третьем зале гости музея могут ознакомиться с классическим убранством русской избы.