В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России



Летом текущего года в Краснодаре начнется строительство нового аэропорта. Общая площадь объекта составит порядка 80 тыс. кв. метров, а пассажиропоток будет достигать 6-8 млн человек в год. При этом строительство аэропорта станет только первым этапом реализации проекта по возведению в регионе масштабного мультимодального транспортно-пересадочный узла.

Власти Краснодарского края приняли решение о реализации в регионе крупнейшего транспортного проекта на Юге России - масштабного мультимодального транспортно-пересадочного узла. Проект будет включать аэровокзальный комплекс, железнодорожные и автобусные станции, а также различные объекты туристической отрасли, которые объединит единая крытая пешеходная галерея.

Первым объектом проекта станет аэровокзальный комплекс, начало строительства которого намечено на лето текущего года. Проектная площадь аэропорта составляет около 80 тыс. кв. метров, а пассажиропоток достигнет порядка 6-8 млн человек в год. Но, после того, как к 2030 году завершатся работы по возведению транспортного узла, аэропорт сможет принимать около 10 млн пассажиров в год. Власти планируют завершить строительство аэропорта к 2024 году.

При этом проект будет реализован на средства частных инвесторов и регионального бюджета. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба Администрации области, объем частных инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, а из регионального бюджета на реализацию проекта предусмотрено выделение порядка 7,7 млрд рублей. Денежные средства будут использованы для организации маршрутов и подъездных путей к новому аэровокзальному комплексу.