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Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов

Мар 3
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов


Великоустюгский район Вологодской области стал одним из самых популярных мест в регионе. Так, в течение новогодних праздников Вотчину Деда Мороза посетили более 6,5 тыс. индивидуальных туристов и около 50 тыс. экскурсантов. Такое количество посетителей во многом объясняется наличием специальных поездов, предоставленных ОАО «РЖД».

Как сообщили в пресс-службе Правительства Вологодской области, власти региона подвели итоги прошедшего туристического сезона, включая и новогодние праздничные мероприятия. Так, по данным, озвученным на расширенном совещании у губернатора региона по реализации стратегии развития вотчины Деда Мороза, в 2020 году Великий Устюг стал самым посещаемым туристическим объектом области. В прошлом году в резиденции Деда Мороза побывало 76942 человека.

В день накануне Нового года в Великий Устюг прибыли 660 человек, из которых 371 - индивидуальные туристы, а 289 - организованные посетители. В саму же Новогоднюю ночь в резиденции Деда Мороза было 829 туристов. А за прошедшие новогодние и рождественские праздники количество туристов, пожелавших встретиться с Дедом Морозом, составило более 18 тыс. человек.

Таких показателей удалось добиться во многом благодаря появлению 14 специальных поездов, предоставленных ОАО «РЖД». 10 из них ходили до станции Котлас Южный, а еще 4 до станции Великий Устюг. Новые поезда курсировали по маршрутам начиная со Дня Рождения Деда Мороза 18 ноября по 31 января 2021 года в ежедневном режиме. Также на увеличение турпотока повлияла организация специальных тематических туров выходного дня из Москвы.



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