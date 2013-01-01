Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане



Казанское моторостроительное производственное объединение завершает пуско-наладочные работы на новой газотурбинной энергоустановке. После ввода в эксплуатацию предприятие не только сможет получать собственную электроэнергию, что приведет к экономии более 300 млн рублей в год, но и позволит реализовать излишки вырабатываемого установкой электричества на рынке.

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыли новую собственную газотурбинную энергоустановку «Волга» на Казанском моторостроительном производственном объединении (КМПО). На предприятии прошла торжественная церемония, посвященная завершению строительства установки.

В настоящее время рабочие завершаю пуско-наладочные работы нового оборудования, большая часть которого произведена в России, а в самое ближайшее время энергоустановка будет введена в эксплуатацию. Электрическая мощность «Волги» достигает 17,3 МВт, тепловая - 37,9 МВт. При этом, как сообщил генеральный директор КМПО Дамир Каримуллин, руководство планирует использовать мощности установки не только для собственных нужд, излишки электроэнергии будут поставляться на розничный рынок.

Главный экономический эффект новой установки - низкая себестоимость вырабатываемой энергии. Поэтому «Волга» может быть эффективно использована не только крупными предприятиями, но и автономными поселениям, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. По данным гендиректора КМПО, которыми он поделился с пресс-службой Правительства Татарстана, уже подписано соглашение на поставку нескольких энергоустановок.