Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
Международная группа ученых под руководством профессора Южно-Уральского государственного университета Собхи Ахмеда Азаба Аль-Сухайми создала богатые белком и железом хлеб и сок. Новые продукты, которые содержат и другие минеральные вещества, призваны помочь бороться с анемией.
Разработанный учеными сок представляет собой смесь свекольного экстракта, молока и пробиотиков. Еще никто в мире не использовала такую комбинацию ингредиентов при создании напитков. С его помощью можно устранить нехватку в организме железа, цинка, марганца и кальция, так как в одной порции сока содержится суточная норма потребления минералов, а также нормализовать пищеварение за счет содержания пробиотиков.
Вторым продуктом стал хлеб из киноа, в который добавлено до 30% культуры, что позволяет сохранить все ее полезные свойства. Причем ранее киноа в таком количестве никогда не использовали для выпечки хлеба. Специалисты подсчитали, что содержание аминокислот в хлебе увеличилось в три раза, а количество железа выросло в четыре, также прибавилось витаминов и минералов. Съев всего лишь 300 г хлеба в день можно восполнить суточную дозу содержащихся в продукте полезных веществ, а 100 г позволит поддержать организм, если сочетать хлеб с такими продуктами, как мясо и яйца.
При этом профессор Аль-Сухайми рассказал пресс-службе Правительства Челябинской области, что при создании продуктов ученые, в первую очередь, ориентировались на потребности беременных женщин и детей, которые часто не получают достаточного количества минеральных веществ и витаминов. А новые продукты позволят решить эту проблему. Причем их стоимость будет приемлемой и их смогут приобретать даже малообеспеченные слои населения.
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