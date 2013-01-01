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Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Мар 1
Воронежская область Центральный федеральный округ
Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов


В индустриальном парке «Бобровский», расположенном в Воронежской области, появились новые резиденты. Теперь на территории специальной зоны будут собирать сельхозтехнику, изготавливать сыр и выращивать тепличные овощи.

Индустриальный парк «Бобровский» расположен в Бобровском муниципальном районе Воронежской области, в 90 км от центра области города Воронежа и в 9 км от федеральной трассы М-4 Дон. По данным главы района Анатолия Балбекова, которые он озвучил на совещании с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, резиденты парка добились производства 144,9 тыс. т молока, 26,5 тыс. т мяса, собрали 185,3 тыс. т зерна и 29,4 тыс. т подсолнечника. При этом общий объем произведенной сельхозпродукции составил 9,8 млрд рублей, а объем инвестиций в основной капитал достиг более 12,5 млрд рублей.

В этом году на площадке появятся несколько новых резидентов. В настоящее время на территории индустриального парка строятся заводы, которые будут заниматься сборкой сельскохозяйственной техники, глубокой переработкой зерновых культур и изготовлением сыров. Также в парке появится тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Воронежской области, глава района рассказал о планах развития парка «Бобровский». Так, ожидается вход новых резидентов на территорию особой зоны. В парке появятся заводы по производству пектина, крахмала и патоки, замороженных овощей и фруктов, мясной консервированной продукции, а также будут реализованы инвестиционные проекты по строительству комплексов по переработке индейки, разведению кроликов, выращиванию рыбы осетровых пород и некоторые другие проекты.



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