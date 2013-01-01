ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России было «время первых». Впервые в нашей стране начали выпускать премиальные автомобили, которые готовы купить государственные деятели других стран. Российские разработчики впервые представили новые продукты и технологии, которые защитят стратегические объекты, помогут сделать более безопасной работу в шахтах, спасти мир от пластиковых отходов и грязной воды.
Для регионов пришло «время собирать камни», вернее, закладывать их в фундаменты высокотехнологичных предприятий. Их создают как российские, так и иностранные инвесторы - в Татарстане стартовало строительство завода китайской корпорации, в Тульской области – предприятия канадской компании.
1.В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus
- В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа
- В Москве впервые за сто лет открыли новый железнодорожный вокзал
- В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника
- В Тульской области стартовало строительство завода «МакКейн» по переработке картофеля
- В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников
- В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей
- В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом
- В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита
- В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны
И еще множество отложенных стартов создания новых произошло на ПМЭФ-2021 - российские регионы заключили десятки соглашений с инвесторами.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|3 Июн:
|2 Июн:
|28 Май:
|22 Май:
|17 Май:
|14 Май:
|4 Июн:
|4 Июн:
|4 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий