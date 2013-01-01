ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали уникальные производства и инновационные продукты



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России было «время первых». Впервые в нашей стране начали выпускать премиальные автомобили, которые готовы купить государственные деятели других стран. Российские разработчики впервые представили новые продукты и технологии, которые защитят стратегические объекты, помогут сделать более безопасной работу в шахтах, спасти мир от пластиковых отходов и грязной воды.

Для регионов пришло «время собирать камни», вернее, закладывать их в фундаменты высокотехнологичных предприятий. Их создают как российские, так и иностранные инвесторы - в Татарстане стартовало строительство завода китайской корпорации, в Тульской области – предприятия канадской компании.

1.В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus

И еще множество отложенных стартов создания новых произошло на ПМЭФ-2021 - российские регионы заключили десятки соглашений с инвесторами.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»