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В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей

Июн 4
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей


Образцы оборудования Zenator TI, разработанного НИИ «Масштаб», которое входит в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, впервые представили широкой аудитории на международном форуме «Интеллект машин и механизмов».

Как сообщается на портале НИИ «Масштаб», уникальные комплексы созданы на аппаратной платформе отечественного производства в соответствии с требованиями к произведенному в России телекоммуникационному оборудованию.

Компактный форм-фактор оборудования Zenator TI позволяет устанавливать их на DIN-peйкy или в телекоммуникационную стойку. Устройства состоят из маршрутизатора, коммутатора и межсетевого экрана, поддерживают работу с беспроводными сетями, для повышения надежности работы могут подключаться к двум независимым источникам питания. Они способны работать при температурах от –45 °С до +65 °С.

Устройства нового поколения предназначены для создания киберзащищенных систем связи – применяя их, можно контролировать доступ к тому или иному технологическому объекту только уполномоченных сотрудников. Возможность таким способом  исключить случайный «человеческий фактор» особенно востребована на стратегических и жизнеобеспечивающих производствах, в государственных структурах.

 



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