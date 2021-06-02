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В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны

Июн 3
Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ
В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны


Соглашение о реализации этого проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей был подписано на ПМЭФ-2021 между компаниями «Андритц» и «РК-Гранд», Правительством Республики Карелия и Сбербанком России

На Питкярантском целлюлозном заводе, который в этом году отмечает свой столетний юбилей, сегодня выпускается около 110 тысяч тонн в год хвойной сульфатной небеленой целлюлозы, которая применяется во многих отраслях  промышленности. Сегодня  завод занимает прочные позиции на мировом рынке, выпускает пятую часть специальных марок целлюлозы, экспортируя свою продукцию в десятки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках модернизации здесь построят древесно-подготовительный цех, установят новое оборудование, созданное петербургской компанией и соответствующее мировым стандартам. Кроме того, здесь внедрят новейшие технологии и снизят вредные выбросы в воду и атмосферу. В итоге завод увеличит выпуск целлюлозы до 130 тысяч тонн в год и существенно улучшит качество этой продукции.

Как сообщает пресс-служба Правительства Карелии, реализация данного инвестиционного проекта станет новым этапом в развитии целлюлозной промышленности страны, обеспечит развитие глубокой переработки древесины и создание в регионе современного экологичного производства. Будут созданы десятки новых рабочих мест и увеличены налоговые поступления в региональный и местный бюджеты.

Региональные власти совместно с предприятием будут развивать инфраструктуру города Питкяранты.

Представители Сбербанка заявили, что рамках соглашения будут оказывать инвесторам консультационную поддержку по ESG-повестке, а также вкладываться  в улучшение экологической обстановки в регионе.



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