В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны



Соглашение о реализации этого проекта с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей был подписано на ПМЭФ-2021 между компаниями «Андритц» и «РК-Гранд», Правительством Республики Карелия и Сбербанком России

На Питкярантском целлюлозном заводе, который в этом году отмечает свой столетний юбилей, сегодня выпускается около 110 тысяч тонн в год хвойной сульфатной небеленой целлюлозы, которая применяется во многих отраслях промышленности. Сегодня завод занимает прочные позиции на мировом рынке, выпускает пятую часть специальных марок целлюлозы, экспортируя свою продукцию в десятки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках модернизации здесь построят древесно-подготовительный цех, установят новое оборудование, созданное петербургской компанией и соответствующее мировым стандартам. Кроме того, здесь внедрят новейшие технологии и снизят вредные выбросы в воду и атмосферу. В итоге завод увеличит выпуск целлюлозы до 130 тысяч тонн в год и существенно улучшит качество этой продукции.

Как сообщает пресс-служба Правительства Карелии, реализация данного инвестиционного проекта станет новым этапом в развитии целлюлозной промышленности страны, обеспечит развитие глубокой переработки древесины и создание в регионе современного экологичного производства. Будут созданы десятки новых рабочих мест и увеличены налоговые поступления в региональный и местный бюджеты.

Региональные власти совместно с предприятием будут развивать инфраструктуру города Питкяранты.

Представители Сбербанка заявили, что рамках соглашения будут оказывать инвесторам консультационную поддержку по ESG-повестке, а также вкладываться в улучшение экологической обстановки в регионе.