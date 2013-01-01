В Тульской области стартовало строительства завода «МакКейн» по переработке картофеля



На территории ОЭЗ «Узловая» заложили символический камень на площадке нового предприятия, в создание которого крупнейший в мире производитель полуфабрикатов из картофеля инвестирует более 12 млрд рублей.

В торжественной церемонии приняла участие Посол Канады в России и президент «МакКейн» по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон. Они заявили о том, что в Тульской области будет построено одно из самых современных и экологичных предприятий канадской компании.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тульской области, на предприятии будет создано около двухсот новых рабочих мест для жителей региона, а сырье для производства замироженной картошки фри и других изделий планируется закупать у местных фермеров.

Региональные власти намерены оказать максимальное содействие инвесторам в реализации этого масштабного проекта. Также как ранее поддержали другие международные компании, создававшие свои предприятия на тульской земле. Сегодня в Тульской области успешно работают заводы «Проктер энд Гэмбл», «Кнауф», «ЭсСиЭй», «Юнилевер», «Хавейл» и другие.