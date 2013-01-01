В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника



Новая фабрика рудника «Пионер» может перерабатывать до 3,6 млн тонн руды в год и позволит удвоить созданные в регионе мощности по обогащению упорных золотосодержащих руд.

До сих пор на руднике добывались легкообогатимые руды. Теперь масштаб разработки месторождения увеличивается. С появлением фабрики здесь начтут добывать в основном упорные золотосодержащие руды. После первичной переработки на флотационной фабрике в виде концентрата руда будет отправляться на Покровский автоклавно-гидрометаллургический комплекс.

Как сообщает пресс-служба Правительства Амурской области, создание флотационной фабрики на руднике «Пионер» стало новым этапом развития автоклавно-гидрометаллургического комплекса – крупнейшего в России предприятия по переработке золотосодержащих концентратов.

Во всем мире сегодня работает не более десятка таких комплексов и два из них находятся в нашей стране.На планете почти не осталось чистых месторождений золота с легко извлекаемыми запасами, а открытые ранее сильно истощены. Сегодня в большинстве стран, в том числе в России, перешли к освоению месторождений, в которых золото содержится в небольших количествах и зачастую - в смеси с другими металлами.

Для добычи так называемых «упорных руд» разрабатываются новые технологии, призванные снизить затраты на извлечение «трудного» золота. Применяемая на Покровском комплексе в Приамурье технология автоклавного окисления, по оценкам специалистов, является самой эффективной, поскольку позволяет по максимуму извлекать золото из упорных руд и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Созданная в 2018 году первая очередь Покровского автоклавного комплекса включает в себя автоклавно-гидрометаллургический комбинат и флотационную фабрику рудника «Маломыр». Запуск еще одной такой фабрики на руднике «Пионер» позволит увеличить объемы переработки упорных руд с собственных месторождений вдвое - до 7,2 млн тонн руды в год. На новом производстве создано 116 рабочих мест. А всего рудник «Пионер» обеспечивает работой почти 1,9 человек – преимущественно жителей Амурской области.

В следующем году будут увеличены мощности Маломырского предприятия, общая мощность флотационных линий достигнет 9 млн тонн руды в год, а Покровский комбинат будет полностью загружен собственным концентратом.