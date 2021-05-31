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В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом

Июн 1
Пермский край Приволжский федеральный округ
В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом


В лабораториях Пермского Политеха нашли способ перерабатывать слоистый пластик таким образом, чтобы получать углеродный сорбент, который можно использовать для очистки воды от нефтепродуктов и токсинов. Новая технология с использованием метода низкотемпературного пиролиза обеспечивает и переработку пластиковых отходов, и очистку сточных вод.

Степень загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами сегодня такова, что Россия и весь мир находятся на пороге экологической  катастрофы. Полиэтилен, полипропилен, отходы ПЭТ, композиционные полимеры, и в особенности слоистые пластики, которые содержат фенолформальдегидные смолы, наносят большой вред природе и здоровью людей.

В последнее время объем пластиковых отходов в нашей стране достигал 3,5 млн тонн в год, а перерабатывалось лишь около 12 процентов этих отходов. Захоронение не переработанного пластика на полигонах ТКО превращает их в мины замедленного действия, а эффективность применяемых сегодня способов переработки оставляет желать лучшего из-за того, что в процессе утилизации выделяются фенол, бензол, формальдегид и другие токсичные вещества

Пермские исследователи нашли альтернативу. Они провели эксперименты со слоистыми пластиками, самыми распространенными видами которых сегодня являются текстолиты и древесно-стружечные плиты (ДСП). В лабораторной печи пластик перерабатывали, используя щелочной реагент, а также соли никеля и меди в качестве катализаторов.

Как сообщается на официальном сайте ПНИПУ, группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета использовали метод низкотемпературного пиролиза, при котором без доступа кислорода идет химическая реакция  разложения. При этом в атмосферу не выделяются вредные вещества. В результате пластик разделяется на газы, которые можно использовать как топливо, и углеродистый осадок, который можно применять как фильтр для очистки воды.

Ученым удалось найти максимально эффективный способ получения углерода с необходимыми для качественной очистки пористой структурой и сорбционными свойствами. Переработав ДСП, они создали сорбент, который  по своим поглощающим свойствам не уступает применяемым сегодня активным углям АГ-3 и БАУ, а благодаря содержанию меди и никеля еще и имеет обеззараживающие свойства. С помощью таких фильтров можно очищать стоки, а также речную воду, загрязненную нефтепродуктами и токсичными соединениями.



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