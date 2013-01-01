В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа



Построенную в рекордные сроки УСПГ ввели в эксплуатацию в Логистическом центре обслуживания гелиевых контейнеров на территории опережающего развития «Надеждинская» во Владивостоке.

Новая установка СПГ является одним и ключевых звеньев мега-проекта, который «Газпром» реализует в Приморском крае. Она обеспечит транспортировку товарного гелия с Амурского газоперерабатывающего завода в порты Приморского края.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис», на новой установке будут заправлять газовым моторным топливом тягачи КАМАЗ новой модификации, которые будут перевозить в изотермических контейнерах жидкий гелий.

В Приморском крае сегодня создается мощная инфраструктура СПГ, важнейшей частью которой станет «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров». Реализацию этого инвестпроекта обеспечивает «Газпром гелий сервис». ХАБ создается синхронно со строительством Амурского ГПЗ – предприятия, которое будет ежегодно перерабатывать около 42 млрд куб. м природного газа и производить 60 млн кубометров гелия. Львиная доля этой продукции будет отправляться на экспорт, а перевозки будут производиться газомоторным транспортом.

Поэтапное строительство Амурского ГПЗ на напрямую связано с развитием газодобычи на месторождениях в Якутии и Иркутской области.

Первый в России «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров» после выхода на проектную мощность станет крупнейшим в мире хабом по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров и организации поставок на мировой рынок жидкого гелия.