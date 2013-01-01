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В Москве впервые за сто лет открыли новый железнодорожный вокзал

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
В Москве впервые за сто лет открыли новый железнодорожный вокзал


Десятый по счету московский вокзал Восточный в Черкизово будет обслуживать пассажиров поездов дальнего следования, МЦК, метро и наземного городского транспорта, разгрузит транспортные потоки в центре столицы и обеспечит возможность провести реконструкцию Курского вокзала.

Как сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, построенный в рекордные сроки новый железнодорожный вокзал Восточный вошел в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово», объединяющего станцию метро «Черкизовская», станцию Московского  центрального кольца «Локомотив» и наземный городской транспорт.

Двухэтажный вокзал имеет два выхода – в сторону станции метро и в сторону Щёлковского шоссе. Новый вокзальный комплекс – это две новые пассажирские платформы с навесами и современный пассажирский терминал с залом ожидания на две сотни мест, залом приема делегаций и бизнес-залом, с фуд-кортом, автоматическими камерами хранения и универсальными билетными кассами, обеспечены комфортные условия для пассажиров с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь создана современная безбарьерная среда – пандусы и специальные заниженные кассы, индукционное оборудование для слабослышащих, тактильные указатели и мнемосхемы, а также три лифта и четыре эскалатора.

На Восточный с Курского вокзала переведены 24 пары поездов дальнего следования из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер и Анапу, поезда в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России. По этому показателю он уступает только Казанскому и Ленинградскому вокзалам. Восточный рассчитан на ежесуточный пассажиропоток не менее 24 тысяч человек.

Вокзал будет принимать поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново. Для их пассажиров созданы особые удобства - транспортные ведомства Москвы и Нижегородской области подписали соглашение о совместном использовании транспортной карты «Тройка». Так что нижегородцы смогут использовать одну и ту же транспортную карту для оплаты проезда как в Москве, так и в родном городе.

За счет удобного расположения вокзала все его пассажиры смогут сократить путь примерно на 40 минут, быстро пересаживаясь на МЦК.

В выигрыше окажутся жители многих регионов России. Московские власти считают, что запуск Восточного существенно улучшит работу Центрального транспортного узла, которым постоянно пользуется пятая часть населения страны.

Строительство и благоустройство Восточного полностью завершено, но продолжается создание инфраструктуры вокруг нового транспортного узла. К осени этого года будет обустроена перехватывающая парковка на три сотни мест, парковка для каршеринга на 46 мест, появятся зоны для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.



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