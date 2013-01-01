В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников



Пилотный образец нового оборудования для доставки грузов и пассажиров на горнодобывающих предприятиях создан компанией «Энергия Холдинг» при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

Как сообщает пресс-центр ФРП, льготный заем в размере 132 млн рублей был выдан Группой ВЭБ.РФ в 2019 году. Крупнейший российский разработчик и производитель электрооборудования «Энергия Холдинг» получил его в рамках реализуемой Фондом развития промышленности программы «Комплектующие».

В целом в проект было инвестировано 177 млн рублей. Создана монорельсовая транспортная система EXC, работающая на литий-ионном аккумуляторе. Вся система, включая аккумулятор, является отечественной разработкой. Все ее комплектующие произведены в России.

Система включает в себя кабину машиниста, в которой имеется блок с автоматикой и системой управления, вагоны для пассажиров – шахтеров, грузовые подъемники, контейнеры для сыпучих и строительных материалов. Разработчики считают, что произведенная ими замена двигателя внутреннего сгорания на литий-ионнный аккумулятор уменьшит нагрузку на работу вентиляции и повысит безопасность работы в шахтах. Шахтное монорельсовое подвесное доставочно-маневровое манипуляторное устройство будет выпускаться во взрывозащищенном исполнении.

До сих пор российский рынок монорельсовых транспортных электросистем был полностью занят импортной продукцией. С новой системой, которая в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, но не уступает им по качеству, компания «Энергия Холдинг» занять примерно пятую часть российского рынка, обеспечивая потребности горнодобывающих предприятий в современном оборудовании.