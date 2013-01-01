В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита



В результате модернизации, которую при поддержке Фонда развития промышленности провела российская компания Estima, на «Ногинском комбинате строительных изделий» заработала новая линия мощностью около двух миллионов плитки в год.

Всего в проект модернизации строительного комбината в Ногинске было инвестировано более 615 млн рублей. В том числе, как сообщает пресс-центр ФРП, на создание новой производственной линии на Ногинском комбинате в прошлом году был предоставлен льготный заем под 1 процент годовых в размере 271 млн рублей.

Кредит выделен группой ВЭБ.РФ рамках программы «Проекты развития», обеспечивающей льготное заёмное софинансирование создания в регионах России импортозамещающих производств, внедрение наилучших доступных технологий и выпуск высокотехнологичной продукции.

На заемные средства было приобретено современное оборудование - сверхмощный гидравлический пресса, цифровая машина для декорирования, роботизированная система глазурования.

с технологией «умного» производства 4.0.

В результате здесь введена в эксплуатацию новая технологическая линия по изготовлению керамогранитной плитки большого формата с применением цифровой печати Применение новейших технологий позволит на 20 процентов сократить сроки выпуска и на 10 процентов снизить себестоимость продукции.

На данный момент освоен выпуск плитки размерами 80х80 см и 80х160 см, в дальнейшем будет выпускаться плитка еще больших размеров - 80х180см, 120х120 см, 20х160см и 20х180.

Такой керамогранит применяется для облицовки внутренних стен и фасадов, создания напольных покрытий в помещениях с высокой проходимостью в сфере коммерческой и жилой недвижимости.

До сих пор пятая часть этой рыночной ниши была занята импортной продукцией, завозимой в Россию в основном из Китая, Индии, Турции и Польши. По экспертным оценкам, запуск на полную мощность нового производства в Ногинске позволит сократить на 3-5 процентов долю импорта этой продукции.