ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В стране произошли события мирового масштаба – в Москве заработала термоядерная установка, в Ленинградской области стартовало строительство газового комплекса.

Российский бизнес увеличил вклад в экологическую безопасность – на крупных предприятиях заработали системы переработки и очистки биологических и химических отходов.

Неделя была богата новостями о российских научных разработках, о внедрении новейших технологий для выпуска инновационных продуктов. Исследователи нашли способ сделать плодородной землю в Арктике и обеспечить промышленное клонирование крупного рогатого скота, создали бактерии для повышения эффективности нефтедобычи.

В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город» В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»