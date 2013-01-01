ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
В стране произошли события мирового масштаба – в Москве заработала термоядерная установка, в Ленинградской области стартовало строительство газового комплекса.
Российский бизнес увеличил вклад в экологическую безопасность – на крупных предприятиях заработали системы переработки и очистки биологических и химических отходов.
Неделя была богата новостями о российских научных разработках, о внедрении новейших технологий для выпуска инновационных продуктов. Исследователи нашли способ сделать плодородной землю в Арктике и обеспечить промышленное клонирование крупного рогатого скота, создали бактерии для повышения эффективности нефтедобычи.
- В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России
- В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
- В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес
- В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
- В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
- В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
- В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
- В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»
- В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
- В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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