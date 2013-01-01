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ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства

Май 22
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В стране произошли события мирового масштаба – в Москве заработала термоядерная установка, в Ленинградской области стартовало строительство газового комплекса.

Российский бизнес увеличил вклад в экологическую безопасность – на крупных предприятиях заработали системы переработки и очистки биологических и химических отходов.

Неделя была богата новостями о российских научных разработках, о внедрении новейших технологий для выпуска инновационных продуктов. Исследователи нашли способ сделать плодородной землю в Арктике и обеспечить промышленное клонирование крупного рогатого скота,  создали бактерии для повышения эффективности нефтедобычи.

 

  1. В Ленинградской области дан старт строительству мощнейшего газоперерабатывающего комплекса в России

  2. В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку

  3. В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

  4. В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

  5. В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов

  6. В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров

  7. В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

  8. В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»

  9. В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов

  10. В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели

 

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



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