В Иркутской области ввели в эксплуатацию модернизированную систему «Безопасный город»



Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в этом регионе включает более двух сотен единиц оборудования и объединяет системы оповещения, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, устройства мониторинга окружающей среды. Этот проект представили его создатели - концерн «Автоматика» и НЦИ госкорпорации Ростех - на международном салоне «Комплексная безопасность – 2021».

Как сообщает пресс-центр ГК Ростех, реализованный в Иркутской области проект не имеет аналогов в России. Здесь объединены все блоки для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, до автоматизма налажен информационный обмен данными 85 служб и организаций, интегрировано 44 автоматизированные системы. Решения, составляющие программно-аппаратную основу проекта, системы хранения данных и серверное оборудование разработаны и поставлены концерном «Автоматика».

АПК «Безопасный город» внедряется с 2014 года и сегодня действует в четырех десятках российских регионов. Но только в прошлом году было принято решение объединить эти разрозненные IT-системы безопасности муниципалитетов в единый контур и создать государственную информационную систему ГИС, оперативно реагирующую на любую чрезвычайную ситуацию.

Тендер на реализацию этого проекта, на создание единых стандартов работы для всех АПК, осенью прошлого года выиграл Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в структуру «Ростеха».

В нынешнем году появились результаты этой работы. Сообщается, что с помощью «Безопасного города» благодаря камерам лесопожарного мониторинга удалось выявить 24 очага возгорания, быстро локализовать их и тем самым уменьшить площадь распространения пожаров.