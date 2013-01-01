В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
Разработки НТЦ «Газпром нефть» открывают возможности для создания первого в России промышленного производства ксантановой камеди, которая используется как в нефтедобыче, так и пищевой и косметической промышленности.
Как сообщает пресс-цент НТЦ «Газпром нефть», новый микроорганизм способен вырабатывать в два-четыре раза больше ксантана, чем те бактерии, что применялись ранее. В нефтедобывающей промышленности ксантановая камедь применяется для контроля вязкости и текучести растворов, при повышенных температурах обеспечивает стабильные характеристики жидкостей. Но в России этот необходимый для буровых растворов компонент до сих пор не производился в промышленных масштабах и отечественные нефтедобывающие компании во многом зависели от поставок из-за рубежа.
По расчетам специалистов биополимер, полученный от нового штамма, будет дешевле импортных аналогов примерно на 10 процентов..
НТЦ «Газпром нефть» с 2019 года реализует импортозамещающий проект по производству отечественной ксантановой камеди. Лабораторные испытания нового штамма подтверждают, что с его помощью можно изготовить полностью соответствующий стандартам нефтяной промышленности буровой раствор. И первый такой раствор будет испытан в «Газпром нефти» осенью этого года. Затем здесь планируют создать опытное производство отечественной ксантановой камеди.
|12 Ноя:
|5 Ноя:
|5 Ноя:
|14 Май:
|11 Май:
|7 Май:
|19 Май:
|19 Май:
|18 Май:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий