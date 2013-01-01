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В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров

Май 20
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров


Разработки НТЦ «Газпром нефть» открывают возможности для создания первого в России промышленного производства ксантановой камеди, которая используется как в нефтедобыче, так и пищевой и косметической промышленности.

Как сообщает пресс-цент НТЦ «Газпром нефть», новый микроорганизм способен вырабатывать в два-четыре раза больше ксантана, чем те бактерии, что применялись ранее. В нефтедобывающей  промышленности ксантановая камедь применяется для контроля вязкости и текучести растворов, при повышенных температурах обеспечивает  стабильные характеристики жидкостей. Но в России этот необходимый для буровых растворов компонент до сих пор не производился в промышленных масштабах и отечественные нефтедобывающие  компании во многом зависели от поставок из-за рубежа.

По расчетам специалистов биополимер, полученный от нового штамма, будет дешевле импортных аналогов примерно на 10 процентов..

НТЦ «Газпром нефть» с 2019 года реализует импортозамещающий проект по производству отечественной ксантановой камеди. Лабораторные испытания нового штамма  подтверждают, что с его помощью можно изготовить  полностью соответствующий стандартам нефтяной промышленности буровой раствор. И первый такой раствор будет испытан в «Газпром нефти» осенью этого  года. Затем здесь планируют создать опытное производство отечественной ксантановой камеди.



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