В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров



Разработки НТЦ «Газпром нефть» открывают возможности для создания первого в России промышленного производства ксантановой камеди, которая используется как в нефтедобыче, так и пищевой и косметической промышленности.

Как сообщает пресс-цент НТЦ «Газпром нефть», новый микроорганизм способен вырабатывать в два-четыре раза больше ксантана, чем те бактерии, что применялись ранее. В нефтедобывающей промышленности ксантановая камедь применяется для контроля вязкости и текучести растворов, при повышенных температурах обеспечивает стабильные характеристики жидкостей. Но в России этот необходимый для буровых растворов компонент до сих пор не производился в промышленных масштабах и отечественные нефтедобывающие компании во многом зависели от поставок из-за рубежа.

По расчетам специалистов биополимер, полученный от нового штамма, будет дешевле импортных аналогов примерно на 10 процентов..

НТЦ «Газпром нефть» с 2019 года реализует импортозамещающий проект по производству отечественной ксантановой камеди. Лабораторные испытания нового штамма подтверждают, что с его помощью можно изготовить полностью соответствующий стандартам нефтяной промышленности буровой раствор. И первый такой раствор будет испытан в «Газпром нефти» осенью этого года. Затем здесь планируют создать опытное производство отечественной ксантановой камеди.