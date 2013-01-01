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В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

Май 18
Красноярский край Сибирский федеральный округ
В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне


На общем собрании Сибирского отделения РАН были представлены разработки Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», позволяющие вернуть в сельскохозяйственный оборот земли, на которых растительно-почвенный покров был нарушен в ходе добычи полезных ископаемых.

Сотрудники Красноярского научного центра детально изучили причины деградации почв и особенности формирования урожайности сельхозкультур в климатических условиях тундры.

Как сообщили в пресс-службе ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», новая технология включает несколько этапов, в том числе поверхностную механическую обработку почвы, применение комплексных удобрений, посев многолетних низовых злаковых трав. Травы предотвращают размытие почв, восстанавливают растительный покров. Ученые нашли способ вдвое и даже втрое увеличить продуктивность луговых культур. Разработку испытывали на  практике в течение трех лет и за это время удалось восстановить 120 гектаров нарушенных земель. Сегодня они используются в сельхозпроизводстве, а ученые продолжают совершенствовать технологию - работают над созданием искусственных смесей грунтов, которые смогут заменить безвозвратно утерянный плодородный слой почвы.

Применение этой технологии позволит восстановить хрупкую экосистему Енисейского Севера, добиться того, чтобы в местах освоения месторождений полезных ископаемых оставалась не бесплодная пустыня, а зеленые луга. При надлежащем уходе в течение 10-15 лет на них можно выращивать верховые злаковые культуры и получать гарантированно высокие урожаи ячменя, овса, кормовых бобовых и пшеницы.



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