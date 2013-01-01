В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
Инновационные приборы для экспресс-мониторинга работы сердца по лицензии начал выпускать резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» - компания «Нордавинд».
Получение лицензии означает, что теперь эти медицинские приборы могут применяться не только в домашних условиях, но и в частных, и государственных медучреждениях в России и за рубежом для диагностики сердечно - сосудистых заболеваний.
Миниатюрный электрокардиограф ECG Dongle, который потребители окрестили «кардиофлешкой», весьма прост в использовании – он подключается к смартфону и сохраняет данные обследования. Он позволяет любому человеку провести самодиагностику, выявить опасные нарушения ритма сердца, и своевременно, не запуская болезнь, обратиться к врачу.
Кроме того, в ОЭЗ «Дубна» выпускается профессиональный портативный кардиограф ECG Dongle Full, который по качеству не уступает импортным и российским электрокардиографам, но в несколько раз дешевле. По мнению специалистов, такие приборы доступны даже маленьких сельских больниц и фельдшерских пунктов.
Как сообщает пресс-центр ОЭЗ «Дубна», произведенные в Подмосковье кардиокомплексы поставляются в десятки регионов России и в сотню стран мира.
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