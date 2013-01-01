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В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

Май 20
Свердловская область Уральский федеральный округ
В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес


Фундамент нового завода, который построит созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис» компания «Аллегро», заложен на площадке собой ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде. В проект планируется инвестировать около 16 млрд рублей.

Ранее «Рейл Сервис» заключил с ЕВРАЗом  контракт на поставку железнодорожных колес для своих вагоноремонтных предприятий. Обеспечить выполнение этого договора должно производство, которое создается сегодня в Верхней Салде. Запустить его планируется в конце 2022-начале 2023 годов. На заводе установят новейшее оборудование и будут применять передовые технологии. А партнерство с ЕВРАЗ НТМК обеспечит бесперебойные поставки стальных заготовок из Нижнего Тагила.

Первое время здесь будут выпускать ежегодно 200 тысяч колёс, а с выходом на проектную мощность - 300 тысяч колес. Инвесторы сегодня ориентируются на российский рынок, но в дальнейшем планируют экспортные поставки продукции.

Как сообщает пресс-служба Правительства Свердловской области, завод «Аллегро» разместится на участке в 11 гектаров, станет крупнейшим резидентом особой экономической зоны «Титановая долина», обеспечит создание 400 новых рабочих мест.

Отмечается, что за прошлый год в регионе было открыто 80 новых производств и сегодня региональные власти продолжают работу по привлечению инвесторов и созданию инфраструктуры для их успешной работы.

В частности, сегодня в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Свердловской области и РЖД, опережающими темпами ведется строительство путей, станций и контейнерной площадки в «Титановой долине». Площадка сможет принимать 20, 40 и 45-футовых «морских» контейнеров – всего около полумиллиона тон грузов в год. Таким образом, будет обеспечена мультимодальная логистика в направлении как Европы, так и Юго-Восточной Азии.



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