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В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

Май 20
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод


Локальные очистные сооружения заработали на предприятии «СИБУР-Кстово». В реконструкцию системы очистки стоков производства этилена, пропилена и бензола на этом предприятии компания СИБУР вложила 1,5 млрд рублей, обеспечивая свое участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По соглашению с Росприроднадзором СИБУР реализует комплексную программу обеспечения экологической безопасности своих предприятий  в разных регионах России -  реконструирует очистные сооружения и создает факельные системы закрытого типа. Такие проекты уже реализованы в Перми и Тоброльске, а теперь – и в Кстове Нижегородской  области.

Как сообщает пресс-центр СИБУР, на площадке «СИБУР-Кстово» создана многоступенчатая система, в которой стоки последовательно подвергаются механической, физико-химической, биологической очистке.

Здесь установлено новейшее оборудование и внедрены технологии, разработанные российской компанией «АйДиДи Инжиниринг» совместно с международной компанией «Найхаус Вотер Технолоджи». Новые технологии позволяют системе чутко реагировать на изменение объёма поступающих сточных вод и концентрации загрязняющих веществ, наполовину снизить объем этих веществ в промышленных стоках. Кроме того, на 14 процентов снизятся вредные выбросы в атмосферу.

Созданная на предприятии система существенно уменьшит нагрузку на очистные сооружения Кстова и улучшит экологическую обстановку в городе.

Только на предприятиях Волжского бассейна СИБУР направлено 2,4 млрд. рублей на строительство очистных сооружений. А в целом в природоохранные мероприятия инвестировано 23 млрд. рублей за последние десять лет, причем половина этих средств пошла  именно на модернизацию  очистки стоков.



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