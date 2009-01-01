В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов



Этот цех - производственное подразделение строящегося в ТОСЭР «Павловск» мясоперерабатывающего комплекса мощностью 3,8 млн голов в год, в создание которого группа компаний «Агроэко» вкладывает более 13 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба инвестора, автоматизированный мясокомбинат планируется запустить к концу этого года, а цех термической переработки позволит создать полностью безотходное производство.

На этом предприятии установлено новейшее оборудование, которое не только обеспечивает высокое качество переработки отходов, но и экологическую безопасность – здесь полностью исключены неприятные запахи и выброс в атмосферу органических соединений.

Мощности трех линий линии цеха позволяют производить более 1300 тонн мясокостной муки, более 730 тонн кормового жира и свыше 140 тонн кровяной муки ежемесячно. Эта продукция сегодня востребована в России птицеводческими предприятиями в качестве пищевой добавки, а в дальнейшем ее планируется отправлять на экспорт.

Сырьевую базу для работы всех подразделений мясокомбината ГК «Агроэко» создает в Калачевском районе. Здесь построен свинокомплекс «Колос», способный содержать поголовье в четыре тысячи свиней и ежегодно производить 16 тысяч тонн свинины в живом весе. На этом предприятии создана многоуровневая санитарная защита и установлены системы автоматического кормления и создания микроклимата.

Для жителей сел Калачевского района на свинокомплексе создано более сотни рабочих мест. На мясокомбинате в ТОСЭР «Павловск» уже в конце этого года будет работать 1,3 тысячи человек, а при выходе на проектную мощность число сотрудников увеличится до 2,2 тысяч .

Инвесторы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Воронежской области и администрацией Калачеевского района. В рамках этого соглашения будет реализован проект по расширению производства на территории Калачеевского района с объемом инвестиций в 1,3 млрд. рублей. Администрация района поможет инвесторам увеличить земельный банк на 7 тыс га, а группа компаний будет поддерживать проекты комплексного развития села.