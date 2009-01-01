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В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели

Май 17
Ярославская область Центральный федеральный округ
В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели


В строительство завода в Рыбинском районе агрохолдинг «АгриВолга» вложить более 275 млн рублей. Завершить реализацию проекта, который обеспечит создание в регионе 50 новых рабочих мест, планируется в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, в региональной программе «10 точек роста» аквакультура – одно из приоритетных направлений развития АПК.

В развитие товарного рыбоводства в Ярославской области уже направлено 1,7 миллиарда рублей и продолжается работа по привлечению инвестиций. В частности, в Рыбинском районе планируется выращивать не только радужную форель, но и клариевого сома, и красноклешневого рака. На новых предприятиях будет создано в более 120 рабочих мест.

Региональные власти не только поддерживают инвесторов, готовых вкладываться в разведение рыбы, но принимают меры по сохранению водных биоресурсов, по воспроизводству природных запасов рыбы в реках и водохранилищах. Только в 2020 году в водоемы Ярославской области было выпущено 3,5 млн личинок щуки, 92 тыс мальков сазана и 64 тыс - стерляди.

В этой работе, а также в борьбе с браконьерством регион получает поддержку федерального центра. В этом году на воду Рыбинского водохранилища был спущен катер «Инспектор Торшинин», с помощью которого местные инспекторы будут выявлять случаи незаконного промысла рыбы и задерживать нарушителей природоохранного законодательства.



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