ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в Сибири и на Дальнем Востоке России сделали шаг в будущее ядерной энергетики, начав строительство атомного реактора нового поколения, открыли первую очередь крупнейшего в мире газоперерабатывающего комплекса, в который вольется «Сила Сибири», а также начали прокладывать путь к крупнейшему угольному месторождению на Таймыре.
Большинство регионов подсчитали «урожай» крупных инвестиционных соглашений, которые они заключили на ПМЭФ-2021, а некоторые уже начали эти соглашения реализовывать.
- В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
- В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300
- В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске
- В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании
- В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
- В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии
- В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
- В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»
- В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс
- В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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