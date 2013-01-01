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ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба

Июн 11
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в Сибири и на Дальнем Востоке России сделали шаг в будущее ядерной энергетики, начав строительство атомного реактора нового поколения, открыли первую очередь крупнейшего в мире газоперерабатывающего комплекса, в который вольется «Сила Сибири», а также начали прокладывать путь к крупнейшему угольному месторождению на Таймыре.

Большинство регионов подсчитали «урожай» крупных инвестиционных соглашений, которые они заключили на ПМЭФ-2021, а некоторые уже начали эти соглашения реализовывать.

 

  1. В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

  2. В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

  3. В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске

  4. В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании

  5. В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению

  6. В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии

  7. В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса

  8. В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»

  9. В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс

  10. В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



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