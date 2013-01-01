ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в Сибири и на Дальнем Востоке России сделали шаг в будущее ядерной энергетики, начав строительство атомного реактора нового поколения, открыли первую очередь крупнейшего в мире газоперерабатывающего комплекса, в который вольется «Сила Сибири», а также начали прокладывать путь к крупнейшему угольному месторождению на Таймыре.

Большинство регионов подсчитали «урожай» крупных инвестиционных соглашений, которые они заключили на ПМЭФ-2021, а некоторые уже начали эти соглашения реализовывать.

В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал» В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод

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