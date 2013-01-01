В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии



Универсальное устройство OPay, разработанное российской компанией OVision, тестируют в сети питерских магазинов кулинарии, предоставляя их посетителям возможность «платить лицом».

OPay работает на базе сверхточных нейронных сетей. Как отмечают разработчики, создавшие алгоритмы «с нуля» и «обучившие» их на ста миллионах изображений, скорость распознавания лиц на новом устройстве - одна из самых высоких в мире. Кроме того, применяется алгоритм liveness detection, который с высокой точностью определяет, находится ли перед устройством сам человек или его фото.

В ближайшей перспективе планируется запустить пилотные проекты с применением OPay в крупных торговых сетях, для оплаты проезда в метро и другом общественном транспорте. Потребителям пользоваться новой системой достаточно просто – достаточно скачать на смартфон с Android, приложение OVision добавить в него свою карту и сделать селфи. И тогда при совершении покупок не понадобятся ни документы, ни пластиковые карты – покупателю достаточно предъявить себя самого и ввести свой пин-код на сенсорном экране устройства.

Как отмечают в компании OVision стоимость и функционал устройства таковы, что пользоваться им могут себе позволить даже малые предприятия в любой точке розничных продаж техники, одежды, продуктов.

Разработки петербургской компании соответствую стратегическим планам по развитию цифровой экономики и информатизации.

Так, например, Минтранс России планирует к 2024 году оцифровать весь транспортный комплекс, ввести биометрическую систему идентификации пассажиров автобусов, железнодорожных поездов и самолетов - так, чтобы лицо человека стало его главным документом.