В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии
Универсальное устройство OPay, разработанное российской компанией OVision, тестируют в сети питерских магазинов кулинарии, предоставляя их посетителям возможность «платить лицом».
В ближайшей перспективе планируется запустить пилотные проекты с применением OPay в крупных торговых сетях, для оплаты проезда в метро и другом общественном транспорте. Потребителям пользоваться новой системой достаточно просто – достаточно скачать на смартфон с Android, приложение OVision добавить в него свою карту и сделать селфи. И тогда при совершении покупок не понадобятся ни документы, ни пластиковые карты – покупателю достаточно предъявить себя самого и ввести свой пин-код на сенсорном экране устройства.
Как отмечают в компании OVision стоимость и функционал устройства таковы, что пользоваться им могут себе позволить даже малые предприятия в любой точке розничных продаж техники, одежды, продуктов.
Разработки петербургской компании соответствую стратегическим планам по развитию цифровой экономики и информатизации.
Так, например, Минтранс России планирует к 2024 году оцифровать весь транспортный комплекс, ввести биометрическую систему идентификации пассажиров автобусов, железнодорожных поездов и самолетов - так, чтобы лицо человека стало его главным документом.
|4 Июн:
|20 Май:
|12 Ноя:
|3 Июн:
|21 Май:
|14 Май:
|9 Июн:
|9 Июн:
|8 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий