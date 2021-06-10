В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
В первый этап создания в деревне Спасовщина Псковского района предприятия по переработке круглого леса компания OSKO Invest вложила свыше полутора миллиардов рублей. В целом с учетом создания производства блоков для поддонов на втором и третьем этапе реализации проекта планируется инвестировать 4,7 млрд рублей.
В Псковском районе создается предприятие полного цикла глубокой переработки лесоматериала и древесных отходов. Сегодня введена в эксплуатацию первая очередь – запущено производство обрезной доски. Цех лесопереработки, биржа сырья, сушильный комплекс, цех сортировки и упаковки оснащены самым современным оборудованием.
И работа тут буквально кипит – завод, на котором создано полторы сотни новых рабочих мест, работает в три смены. А вскоре здесь планируется четвертая смена.
Региональные власти готовы оказать максимальную поддержку развитию этого производства, обеспечивать «сопровождение в ручном режиме», добиваться поддержки на федеральном уровне.
Как сообщает пресс-центр Правительства Псковской области, руководством региона поддержана заявка компании OSKO Invest на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Теперь эта заявка с пакетом сопроводительных документов будет направлена в Рослесхоз для согласования в части лесосырьевого обеспечения нового завода на Псковщине. Ранее Минпромторг России включил проект в число получателей поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
|9 Июн:
|4 Июн:
|3 Июн:
|10 Июн:
|10 Июн:
|9 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий