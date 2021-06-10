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В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса

Июн 10
Псковская область Северо-Западный федеральный округ
В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса


В первый этап создания в деревне Спасовщина Псковского района предприятия по переработке круглого леса компания OSKO Invest вложила свыше полутора миллиардов рублей. В целом с учетом создания производства блоков для поддонов на втором и третьем этапе реализации проекта планируется инвестировать 4,7 млрд рублей.

В Псковском районе создается предприятие полного цикла глубокой переработки лесоматериала и древесных отходов. Сегодня введена в эксплуатацию первая очередь – запущено производство обрезной доски.  Цех лесопереработки, биржа сырья, сушильный комплекс, цех сортировки и упаковки оснащены самым современным оборудованием.

И работа тут буквально кипит – завод, на котором создано полторы сотни новых рабочих мест, работает в три смены. А вскоре здесь планируется четвертая смена.

Региональные власти готовы оказать максимальную поддержку развитию этого производства, обеспечивать «сопровождение в ручном режиме», добиваться поддержки на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-центр Правительства Псковской области, руководством региона поддержана заявка компании OSKO Invest на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Теперь эта заявка с пакетом сопроводительных документов будет направлена в Рослесхоз для согласования в части лесосырьевого обеспечения нового завода на Псковщине. Ранее Минпромторг России включил проект в число получателей  поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

 



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