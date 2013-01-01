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В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании

Июн 8
Калужская область Центральный федеральный округ
В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании


Церемонию закладки памятной капсулы на площадке нового предприятия на территории агропарка «К-Агро» в Боровском районе провели через пару дней после подписания на ПМЭФ-2021 инвестиционного соглашения между ООО «Ла Лоррен Рус» и Правительством Калужской области.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской области, компания «Ла Лоррен Рус» с 2018 года является резидентом агропарка «К-Агро» и уже направила около 240 млн. рублей инвестиций в развитие экономики региона

В строительство завода по производству замороженных хлебобулочных изделий будет вложено около 4 млрд рублей. Он станет первой в России производственной площадкой «Ла Лоррен» - бельгийского бренда, под которым сегодня выпускается хлебобулочная продукция на 12 предприятиях в странах Европы.

На хлебозаводе в Калужской области будут применяться новейшие технологии. На первом этапе здесь будет создано 150, а в дальнейшем - свыше 300 рабочих мест.

Инвестиционная  политика Калужской области не ограничивается «хлебом единым». На ПМЭФ заключен целый ряд соглашений, которые в ближайшей перспективе позволят привлечь в регион почти 40 млрд рублей инвестиций и создать почти две тысячи новых рабочих мест.

Кроме того, вместе с восемью регионами – участниками проекта «Золотое кольцо» Калужская область будет создавать новые турпродукты, развивать туристскую инфраструктуру на своей территории и увеличивать турпоток.



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