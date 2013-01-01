В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод



В создание современного МЭЗ в Бузулуке агрохолдинг «Астон» вложит около 10 млрд рублей. Инвестиционное соглашение с Правительством Оренбургской области подписано на ПМЭФ-2021.

Холдинг «Астон» ежегодно перерабатывает более четырех миллионов тонн масличных культур, производит свыше 330 млн тонн масла, которое поставляется как на внутренний рынок, также три десятка зарубежных стран. Подразделения холдинга находятся в двух десятках российских регионов, а теперь появятся и в Оренбуржье

Как сообщает пресс-служба Правительства Оренбургской области, власти готовы оказать максимальное содействие в реализации стратегически важного для региона проекта.

Оренбургская область ежегодно собирает урожай более одного миллиона тонн подсолнечника, но перерабатывает на своей территории менее половины этого объема. Новый крупный маслоэкстракционный завод позволит перерабатывать на месте весь урожай – аграриям не придется возить сырье за пределы региона. Для оренбуржцев будет создано около 500 новых рабочих мест.

Помимо подсолнечника на новом МЭЗ будут перерабатывать лен и рапс, расширяя линейку выпускаемых растительных масел. «Астон» уже подписал контракт на поставку современного автоматизированного оборудования для нового оренбургского предприятия, мощности которого рассчитаны на переработку 1 млн тонн маслосемян в год и выработку высококачественного масла.

В дальнейшем рядом с заводом планируется построить логистический хаб, который позволит организовать экспортные поставки продукции, которая уже сегодня востребована в Европе, странах Ближнего Востока, Азии и Африки.