В Оренбургской области построят крупнейший в России маслоэкстракционный завод
В создание современного МЭЗ в Бузулуке агрохолдинг «Астон» вложит около 10 млрд рублей. Инвестиционное соглашение с Правительством Оренбургской области подписано на ПМЭФ-2021.
Холдинг «Астон» ежегодно перерабатывает более четырех миллионов тонн масличных культур, производит свыше 330 млн тонн масла, которое поставляется как на внутренний рынок, также три десятка зарубежных стран. Подразделения холдинга находятся в двух десятках российских регионов, а теперь появятся и в Оренбуржье
Как сообщает пресс-служба Правительства Оренбургской области, власти готовы оказать максимальное содействие в реализации стратегически важного для региона проекта.
Оренбургская область ежегодно собирает урожай более одного миллиона тонн подсолнечника, но перерабатывает на своей территории менее половины этого объема. Новый крупный маслоэкстракционный завод позволит перерабатывать на месте весь урожай – аграриям не придется возить сырье за пределы региона. Для оренбуржцев будет создано около 500 новых рабочих мест.
Помимо подсолнечника на новом МЭЗ будут перерабатывать лен и рапс, расширяя линейку выпускаемых растительных масел. «Астон» уже подписал контракт на поставку современного автоматизированного оборудования для нового оренбургского предприятия, мощности которого рассчитаны на переработку 1 млн тонн маслосемян в год и выработку высококачественного масла.
В дальнейшем рядом с заводом планируется построить логистический хаб, который позволит организовать экспортные поставки продукции, которая уже сегодня востребована в Европе, странах Ближнего Востока, Азии и Африки.
|1 Июн:
|26 Мар:
|12 Мар:
|7 Июн:
|3 Июн:
|1 Июн:
|7 Июн:
|4 Июн:
|4 Июн:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий
Техническое масло из семян подсолнечника где применяется?
Производство что надо! При переработке 4 млн тонн семян получают 330 млн тонн масла!