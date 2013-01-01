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В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс

Июн 8
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
В Нижегородской области впервые по специнвестконтракту построят металлургический комплекс


Первый СПИК 2.0 о создании на территории региона производства стали по новейшим технологиям электрометаллургического комплекса подписали с компанией «Эколант» правительство Нижегородской области и Минпромторг России.

Заключенный сроком на 20 лет специальный инвестиционной контракт (СПИК 2.0) обеспечит инвесторам весомые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. Государство тоже останется в выигрыше - в реализации масштабного проекта в Выксе будет участвовать пул строительных подрядчиков и поставщиков, налоговые отчисления которых, по оценкам экспертов, составят более 30 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области, на строительстве металлургического комплекса будет задействовано около двух тысяч человек, а на производстве будет  занято около 700 специалистов. Заработав на полную мощность, «Эколант» обеспечит увеличение на 5 процентов валового регионального продукта.

Финансирование проекта обеспечат ВЭБ.РФ, Сбербанк и банк «Открытие».

В результате реализации СПИК на территории Нижегородской области  к 2025 году появится первый в Европе работающий по технологии DRI металлургический завод мощностью 1,8 млн тонн стали в год со всей сопутствующей инфраструктурой.

Применение технологии «железо прямого восстановления» вместо доменно-конвертерной технологии позволит втрое снизить выбросы углекислого газа. Произведенная по этой технологии высококачественная сталь будет применяться для выпуска труб для нефте- и газодобычи, для магистральных трубопроводов, а также толстолистового прокат для судостроения.



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