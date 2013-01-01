В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению



Дорогу протяженностью 60 километров от морского терминала к угольному разрезу на Таймыре строит компания «Северная звезда». Новая трасса необходима для успешного освоения одного из самых крупных в мире месторождений угля с ресурсами в 5 млрд тонн.

По Северному морскому пути в порт Диксона для строительства этой дороги было доставлено 250 единиц техники и оборудования. Создан временный вахтовый посёлок для трех сотен работников. Работы ведутся сразу на нескольких участках. На сегодняшний день на месте прокладки трассы скальным грунтом уже отсыпано более 20 километров.

До конца короткого северного лета планируется завершить строительство дороги, которая свяжет угольный разрез, обогатительную фабрику, и морской терминал.

Как сообщает пресс-центр Правительства Красноярского края, проект освоения Сырадасайского угольного имеет статус регионального инвестиционного проекта, входит в число поддержанных Правительством РФ инвестпроектов Арктической зоны и включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

На Сырадасайском месторождении на первом этапе будет создан угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год, на втором этапе – разрез мощностью 10 млн тонн в год. Кроме того, будет построена обогатительная фабрика, морской угольный терминал, аэродром, автодороги, электростанции и другие объекты. Общий объём инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

Реализация этого проекта обеспечит 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты до 2028 года, позволит создать 2,5 тысячи новых рабочих мест, а также инженерную инфраструктуру, которая будет использоваться не только бизнесом, но и жителями северной части Красноярского края.