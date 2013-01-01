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В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске

Июн 9
Саратовская область Приволжский федеральный округ
В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске


Один из крупнейших агрохолдингов России - ГК «Русагро» -инвестировал 2 млрд рублей в создание на базе маслоэкстракционного завода нового предприятия мощностью 120 тыс. тонн майонеза в год.

Майонезное производство было перенесено агрохолдингом из Москвы в Саратовскую  область менее чем за два года. На площадке Аткарского МЭЗ установлено новейшее технологическое оборудование, линии фасовки и упаковки продукции, созданы объекты инженерной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области, новое майонезное производство станет крупнейшей базой по переработке выращенной в регионе сельхозпродукции и обеспечит выпуск экспортно ориентированной продукции. На новом подразделении МЭЗ создано 150 рабочих мест для жителей региона. А прямо в ходе церемонии открытия было подписано соглашение с Аткарским политехническим колледжем.

Речь идет о подготовке технологов для масложировой промышленности в этом учреждении образования новой, и обеспечении колледжа современным производственным оборудованием для обучения по новой специальности.

Как отмечает руководство «Русагро», создание майонезного производства лишь первый этап модернизации МЭЗ в Аткарске. В ближайшие три года мощность этого маслоэстаракционного завода будет увеличена на треть – до 1800 тонн в сутки, установлено новое оборудование и  освоен выпуск новой  продукции - фритюрного и бутилированного масла. Кроме того, запланирована реконструкция Балаковского МЭЗ, в результате которой его мощность  будет увеличена до 2400 тонн в сутки. «Русагро» намерен наращивать объем инвестиций и вывести Саратовскую область в лидеры масложирового производства.



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