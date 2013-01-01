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В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»

Июн 7
Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ
В Республике Башкортостан профинансируют строительство Восточного выезда из Уфы на трассу М5 «Урал»


Подписанное между Правительством Республики Башкортостан ВТБ и ВЭБ.РФ обеспечить доступ к кредитным средствам в объеме 11,6 млрд рублей в рамках программы «Фабрика проектного финансирования для реализации крупнейшего инфраструктурного объекта в регионе.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства в рамках заключенного в 2017 году концессионного соглашения между Республикой Башкортостан и «Башкирской концессионной компанией», которая входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг.

В проект уже вложено 9,8 млрд рублей. В этом году строители обеспечили смыкание западного и восточного направлений автодорожного тоннеля длиной более 1,2 километра. Теперь нужно до конца 2023 года завершить строительство этого тоннеля, а также мостового перехода через реку Уфу протяженностью более 2,6 километра и десятикилометрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М5. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Общая стоимость строительно-монтажных работ - 33,5 млрд рублей, в том числе, 20 млрд рублей федеральной поддержки.

Практически половина участников стройки – местные башкирские компании, которые предоставили материалы и услуги почти на 5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Башкортостан, Восточный выезд из Уфы стал первым в России проектом, который успешно прошел сертификацию по системе IRIIS, получив «золотой» уровень достижения.

Эта система разработана ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и АИКОМ для повышения качества и устойчивости инфраструктурных проектов. Проект в Уфе получил высокие оценки экономики, управления, экологии и качества жизни, поскольку концессионеры ведут работы по землевосстановлению и восполнению биоресурсов водоемов, на 20 процентов сократили объем отходов, обеспечивают охрану здоровья полутора тысяч рабочих, которые трудятся сегодня на этой стройке. После завершения проекта на этой территории на треть снизится объем вредных выбросов от автотранспорта.

 Новый выезд стратегически важен для  развития Уфы, поскольку он  позволит снизить нагрузку на городскую и региональную дорожную сеть, свяжет между собой дороги федерального значения М5 и М7, даст стимул для развития города и застройки новых территорий.



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