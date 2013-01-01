ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России появились два новых участка для разведения рыбы. Это озера Молодежное и Харитоново в Ненецком автономном округе. Для региона это первый опыт в рыбоводстве, который станет хорошим подспорьем в развитии НАО. Также к увеличению производства рыбной продукции присоединился и Сахалин, где планируется построить пять рыборазводных заводов.

А открытие новых производств, таких, как комплекс переработки отходов в Ростовской области, линия по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов в Брянской области, новый молокоперерабатывающий цех в Республике Алтай или изготовление пеллет в Иркутской области не только способствует развитию производственной отрасли и импортозамещению, но даст новые высокооплачиваемые рабочие места жителям регионов, помогая бороться с безработицей.

Новое высокотехнологичное производство - линию по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов - запустили в Брянской области Пять новых рыборазводных комбинатов появятся на Сахалине Препарат для вспомогательного лечения коронавирусной инфекции начали производить в Тверской области В двух селах Дагестана завершили работы по газификации домохозяйств В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области Новая закалочная печь отечественного производства введена в эксплуатацию в Карелии Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области После открытия нового молокоперерабатывающего цеха, Республика Алтай станет производить больше молока Первые участки для развития рыбного хозяйства появились в Ненецком автономном округе

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