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ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства

Дек 13
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России разводили рыбу и открывали новые производства


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России появились два новых участка для разведения рыбы. Это озера Молодежное и Харитоново в Ненецком автономном округе. Для региона это первый опыт в рыбоводстве, который станет хорошим подспорьем в развитии НАО. Также к увеличению производства рыбной продукции присоединился и Сахалин, где планируется построить пять рыборазводных заводов.

А открытие новых производств, таких, как комплекс переработки отходов в Ростовской области, линия по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов в Брянской области, новый молокоперерабатывающий цех в Республике Алтай или изготовление пеллет в Иркутской области не только способствует развитию производственной отрасли и импортозамещению, но даст новые высокооплачиваемые рабочие места жителям регионов, помогая бороться с безработицей.

  1. Новое высокотехнологичное производство - линию по изготовлению защитной термопластической ленты для магистральных трубопроводов - запустили в Брянской области
  2. Пять новых рыборазводных комбинатов появятся на Сахалине
  3. Препарат для вспомогательного лечения коронавирусной инфекции начали производить в Тверской области
  4. В двух селах Дагестана завершили работы по газификации домохозяйств
  5. В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское
  6. Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области
  7. Новая закалочная печь отечественного производства введена в эксплуатацию в Карелии
  8. Производство древесных топливных гранул начнется в Иркутской области
  9. После открытия нового молокоперерабатывающего цеха, Республика Алтай станет производить больше молока
  10. Первые участки для развития рыбного хозяйства появились в Ненецком автономном округе

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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