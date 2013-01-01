Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области
Новый экологичный комплекс по переработке отходов построен в Ростовской области. Комплекс расположен в городе Волгодонске. Известно, что уже собрана вся необходимая документация для начала работы комплекса, а также завезено все необходимое оборудование. Планируется, что работы по переработке отходов начнутся уже 1 января 2021 года.
Это не единственный отходоперерабатывающий комплекс в регионе. В рамках реализации национального проекта "Экология" Ростовская область поделена на восемь округов и в каждом из них планируется построить МЭОК. Уже строятся заводы по переработке отходов в Новочеркасске, Морозовском, Миллеровском, Сальском, Красносулинском районах, а в Мясниковском районе практически закончено строительство первой очереди Мясниковского МЭОКа. На территории комплекса будут обустроены полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, а также закуплено оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов. Инвестиции в каждый комплекс составляют от 200 млн до 1,1 млрд рублей.
Ялтырева подчеркнула, что появление в Ростовской области мусороперерабатывающих комплексов позволит сделать обращение с мусором более цивилизованным, исключить проблему с незаконными свалками и сильно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.
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